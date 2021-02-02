СБУ украинизируется - Atlantic Council

Алиме Аббасова / Bangkok Post

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Президентство Байдена и Украину", - Stanford International Policy Review

Статья бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера.

Когда Байден вступал в должность, в Украине были две основные проблемы. Первая - конфликт с Россией. В марте 2014-го российские войска захватили Крым. Через несколько недель спровоцировали конфликт на Донбассе, плохо замаскированный под "сепаратистское" восстания. Кремль оказывает руководство, финансирование, тяжелое вооружение, боеприпасы и, при необходимости, регулярные части российской армии. Этот конфликт продолжается 7-й год и унес жизни около 13 тыс. человек.

Москва незаконно аннексировала Крым, но не Донбасс. Вместо этого хочет использовать тлеющий конфликт в этом украинском регионе как средство давления на Киев, чтобы дестабилизировать и затруднить построение успешного государства.

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Без сотрудничества с Кремлем Киев сам не может решить конфликт на Донбассе, а Крым еще более сложный вопрос. Однако решение второй задачи - проведение реформ и борьба с коррупцией, необходимые для справедливой, сильной и растущей экономики, в значительной степени в компетенции Киева. К сожалению, после хорошего старта Зеленского и его первого правительства Украина находится в стагнации, олигархи имеют избыточный политическое и экономическое влияние, а судебная власть остается полностью не реформированной. Это снижает такие необходимые инвестиции в страну.

Байден мог бы сыграть более активную роль в умирающем переговорном процессе по Донбассу. К сожалению Кремль рассчитывает, что вмешательство в дела Киева перевешивают потери от западных санкций. Активная роль США может изменить эти расчеты и придать импульс мирному процессу. Как минимум, Байден должен назначить спецпосланника для координации с немцами и французами и, в более широком смысле, с ЕС, Великобританией, Канадой и другими странами в деле поддержки Украины и санкций против России. Эта позиция вакантна с 2019-го.

США - крупнейший решительный западный сторонник Украины, и голос Вашингтона весит в Киеве. Нынешний конфликт России против Украины касается не только Донбасса. Это также о украинском месте в Европе, где страна находится между Россией, ЕС и НАТО. Учитывая трансатлантические отношения, которые будут возрождены при Байдене, трудно представить, чтобы такое геополитическое обсуждения было без участия США.

По Крыму, Украина сейчас не может использовать политические, дипломатические, экономические и военные рычаги влияния для возвращения полуострова. Однако, правительство США умеет проводить политику непризнания. Так продолжалось в течение 50 лет после аннексии стран Балтии СССР. Байден будет поддерживать претензии Киева на Крым и не признавать его аннексию.

После обнадеживающего начала реформ, Зеленский заколебался в 2020 году. Он должен сделать больше, и Байден может быть в этом полезен. Большая часть проблем в том, что сам Зеленский заблудился. Первый генеральный прокурор-реформатор Руслан Рябошапка отметил, что вместо того, чтобы бороться с олигархами, Зеленский предпочитает мирно сосуществовать с ними. Байден может оказаться тем другом, который нужен Украине - поддержит Киев, но скажет Зеленскому, что следует делать, и подтолкнет к принятию политически жестких шагов, которые, пожалуй, тот предпочел бы не делать.

Кажется, теперь Киеву нужна доза жесткой любви. Один вопрос касается доступа к кредитам по низким процентам в рамках программы stand-by от МВФ. Фонд обусловливает выплату кредитов тем, как Украина выполняет обязательства по реформам, которые взяла на себя. Администрация Байдена почти наверняка поддержит МВФ, настаивая, что Украина должна выполнить обязательства, чтобы получить новые транши.

Так же администрация Байдена должна поставить серьезную помощь США в зависимость от проведения Украиной конкретных реформ. При этом Вашингтон должен консультироваться и тесно координировать деятельность с ЕС, у которого есть значительные ресурсы помощи. Следует ввести высшую обусловленность западных программ помощи, которые отвечают интересам Украины, но идут вразрез с интересами олигархов или политических групп, которые могут проиграть от таких изменений.

Приоритет следует отдавать реформе судебной власти, в частности, Конституционного суда, в состав которого входят судьи, имеющие собственные интересы. Этот суд отменил предыдущие законы, которые требовали от членов парламента и государственных чиновников раскрывать информацию об активах. Это ставит под угрозу другие реформы.

"США будут впредь поддерживать Украину, - госсекретарь Блинкен", - Polskie Radio

Как пишет Polskie Radio, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о безоговорочной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В телефонном разговоре с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой он заявил о дальнейшей экономической и военной поддержке Киева.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что евроатлантические стремления Украины пользуются сильной межпартийной поддержкой в ​​США. Он подчеркнул также важность борьбы с коррупцией в Украине и установления верховенства права, а также продолжение экономических реформ и укрепления государственных институтов для обеспечения лучшего будущего для украинцев.

"СБУ и украинская разведка борются с репутацией преемников КГБ", - Atlantic Council

Аналитическая американская организация Atlantic Council пишет о смене имиджа украинских спецслужб после 2014 года.

СБУ и разведка Украины борются с проблемами репутации с момента обретения независимости. В ранний период они действовали почти так же, как КГБ во время холодной войны, когда Запад считался главным противником. Однако теперь нет. После 2014-го в спецслужбах произошла запоздалая украинизация. Она стала наглядно заметной недавно, когда Служба внешней разведки представила 74-страничную "Белую книгу-2021", в которой анализируются международные угрозы для безопасности Украины. Эта публикация - важный момент в истории украинской безопасности. Впервые Служба внешней разведки обнародовала детали опасностей для Украины.

В прошлом спецслужбы Украины культивировали образ загадочности и предпочитали оставаться в тени. Нынешние сдвиги в сторону открытости можно приветствовать.

Содержание "Белой книги" показывает, что Россия признана главной угрозой безопасности Украины. Для страны с заявкой на будущее членство в НАТО такая ясность необходима. В отчете указаны инструменты, которые использует РФ в гибридной войне. К ним относятся попытки Москвы с 2014 года дестабилизировать Украину, продвигая сепаратистские движения в таких украинских регионах, как Одесса и Закарпатье.

Информационная война России против Украины - ключевой элемент "Белой книги", как и широкое применение Кремлем кибератак.

Через соцсети Россия вбрасывает свои нарративы в украинское информационное пространство. Ключевой посыл Москвы - изображение Украины как нестабильной страны, склонной к ультраправому экстремизму. Единственное решение, согласно нарративами Кремля - ​​вернуть Украину в сферу влияния России.

Это послание постоянное в течение 7 лет необъявленной войны между двумя странами. Россия также продвигает те же нарративы на международном уровне, пытаясь вбить клин между Украиной и западными партнерами.

В отчете говорится, что в оккупированном Крыму Россия собрала более 32 тыс. военных и активно наращивает ударные силы, увеличивает численность войск и оснащает их новыми видами вооружения и техники, одновременно создавая условия для усиления ядерного потенциала. Кремль рассматривает Крым как военный плацдарм и не проявляет интереса к повышению уровня жизни местных жителей.

Другие аспекты российской гибридной войны включают усилия по легитимации оккупированных регионов восточной Украины на международной арене.

"Украинка начинает новую жизнь после 6 лет среди террористов с ИГИЛ", - Bangkok Post

Тайское издание Bangkok Post пишет об украинке, которая 6 лет прожила с террористами из ИГИЛ, но сейчас вернулась в Украину и начала новую жизнь.

Алиме Аббасова поехала за мужем и обещаниями достойной жизни в "Исламской государстве" в Сирии. Ее путешествие началось с Крымского полуострова, аннексированного Россией, в так называемый Халифат, а затем через лагеря домой.

"То, что произошло, теперь позади меня, и слава Богу. Теперь надеюсь только на лучшее", - говорит 37-летняя мать 5-х детей.

Западные страны неохотно возвращают своих людей, связанных с ИГИЛ. Хотя некоторые привозят домой женщин и детей в индивидуальном порядке. Но президент Зеленский недвусмысленно выразил позицию своей страны, когда в прошлом месяце публично поздравил Аббасову и еще одну репатриантку.

В Украине живут сотни тысяч крымских татар. Крымчаки бегут оттуда, боясь политических преследований. Аббасова говорит, что ее и мужа заманил на территорию, контролируемую ИГИЛ, один из его друзей, который пообещал, что человек сможет продолжить работу по ремонту обуви.

Женщина быстро разочаровалась в жизни в Сирии и жестоким толкованием ислама террористами. Но выхода не было, говорит она, назвав так называемый Халифат как ловушку, где все дороги закрыты. За попытку побега - расстрел.

В лагере для беженцев в Курдистане, ее муж пропал без вести, и с 2019-го женщина пыталась вернуться в Украину. В лагерях в ведении курдских властей, живут еще как минимум 10 украинских женщин и около 30 детей, кроме тех, которым помогли вернуться в Украину лидеры крымско-татарской общины.

"Я хочу заботиться о детях. Их нужно поставить на ноги. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Они много потеряли в обучении", - говорит женщина.

Аббасова планирует жить в Кременчуге, где ее и детей ждет семья мужа. Имея слабые надежды снова увидеть мужа, она говорит, что теперь ее внимание сосредоточено на детях - трех сыновьях и двух дочерях в возрасте от 2-х до 14 лет.

"Украина ожидает заем $2,2 млрд от МВФ в 2021 году", - Reuters

Информагентство Reuters пишет, что Украина ожидает получить в этом году кредит от МВФ - $2,2 млрд. в виде трех траншей. Об этом заявил глава Центробанка Украины Кирилл Шевченко.

Программа кредитования от МВФ была сорвана в 2020 году из-за претензий по темпам украинских реформ. Шевченко также впервые сообщил, что Киев планирует выпустить еврооблигации на сумму около $2,4 млрд в 2021-м.

В июне прошлого года МВФ утвердил программу на $5 млрд. для поддержки экономики Украины, которая впала в рецессию из-за пандемии коронавируса.

Шевченко сказал, что центробанк выполняет обязательства перед МВФ, несмотря на опасения института о независимости центрального банка, которые были в 2020 году, когда его предшественник ушел в отставку из-за политических вмешательств.