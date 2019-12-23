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понедельник, 23 декабря 2019 13:51

Санкции против России: стало известно, при каких условиях США могут их снять

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Санкции против России: стало известно, при каких условиях США могут их снять
Законопроект DASKA предусматривает дополнительные санкции против России. Первую его версию представили летом 2018 года. ФОТО: hvylya.net

В законопроект DASKA о санкциях против России внесли поправки о порядке введения и снятия санкционных ограничений.

Документ опубликовали на сайте Конгресса США.

Согласно DASKA, введение санкций против России предусмотрено по 2-м причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины. Внесенные поправки позволяют снять санкции в случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором докажут, что Россия во внутреннюю политику США не вмешивалась.

Аналогичные условия прописаны и в санкциях, касающихся агрессии против Украины: в докладе должны быть представлены доказательства того, что Россия не участвует в военных действиях против Украины и не поддерживает их.

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Под санкции DASKA подпадают надлежащие РФ зарубежные СПГ-проекты, госдолг России, банки, поддерживающие вмешательство в демократические процессы, судостроительные компании и т.п.

США ввели санкции против "Северного потока-2". Соответствующий документ был подписан 21 декабря.

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Дата
23
декабря

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