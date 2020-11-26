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четверг, 26 ноября 2020 21:35

Шанхай стал самым соединенным городом в мире

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Шанхай стал самым соединенным городом в мире
Китай ведет переговоры о безкарантинних коридорах в ряд стран. Фото: Reuters

Лондон, который держал первенство по развитию сообщений, уступил место Шанхая из-за пандемии.

Кроме Шанхая наиболее соединенными городами мира являются Пекин, Гуанчжоу и Чэнду. Об этом сообщает BBC.

С началом пандемии Лондон потерял 67% своих авиасообщений, зато Шанхай мог подняться в рейтинге и утвердить четверку наиболее соединенных городов мира в Китае.

Отмечается, что пандемия отвергла междугороднее сообщение на сотню лет прогресса - пострадали и такие крупнейшие транспортные хабы как Лондон, Токио и Нью-Йорк.

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Воздушное сообщение в Китае имело возможность значительно восстановиться - в течение "Золотой недели" (праздничных дней, объединенных с выходными) страной путешествовали 425 миллионов человек.

Китай также ведет переговоры о безкарантинных коридорах в ряд стран, в частности Сингапура и Японии.

Стоит отметить, что индекс авиасообщения измеряет, насколько хорошо определенный город является соединенным с другими городами в мире, что особенно важно для торговли и инвестиций.

Федеральное авиационное сообщение США пересмотрит отмену запрета полетов над временно оккупированным Крымом. Ориентироваться на решение Киева.

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