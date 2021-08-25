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среда, 25 августа 2021 12:26

Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага

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Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
Башню Бурдж-Халифа подсветили сине-желтыми цветами. Фото: youtube.com/Official Burj Khalifa

В Дубае самое высокое в мире здание - небоскреб Бурдж-Халифу - подсветили сине-желтыми цветами по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Видео с подсвеченным зданием вместе с поздравлениями выложили на официальной странице в Twitter.

"Сегодня вечером в ОАЭ празднуют День Независимости Украины и желают ее народу процветания и мира", - говорится в сообщении.

На видео звучит гимн Украины.

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Ниагарский водопад на границе США и Канады также светился сине-желтыми цветами. Акцию инициировало украинское посольство в Канаде по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Ко Дню Независимости флаг Украины поднимали в канадской столице Оттаве, а также в ряде городов страны: Эдмонтоне, Каноре, Виннипеге, Фредериктоне и Кингстоне.

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