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среда, 25 августа 2021 10:41

В Одессе прошел зрелищный военно-морской парад
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В Одессе по случаю Дня Независимости прошел масштабный военно-морской парад.

В рамках празднований состоялись:

- пролет морской авиации и Воздушных сил;

- прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Государственной пограничной службы, морской поисково-спасательной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта, сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

"На внешнем рейде города продемонстрировали прохождение боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.

В Одессе по случаю Дня Независимости прошел масштабный военно-морской парад
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
В программе празднования - пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ
В программе празднования - прохождение кораблей и катеров стран-партнеров
Состоялось прохождение катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств ВМС ВСУ
Также провели статический показ на Морском вокзале города и торжественные мероприятия по планам гарнизонов

Также провели статический показ на Морском вокзале города и торжественные мероприятия по планам гарнизонов.

Тем временем в Киеве подразделения национального флота приняли участие в торжественном прохождении парадных расчетов на майдане Независимости. Впервые состоялась отработка показательных элементов применения сил и средств на реке Днепр.

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Gazeta.ua подготовила фоторепортаж с парада ко Дню Независимости в Киеве, в котором приняли участие колонны различных родов войск, органов внутренних дел и курсанты военных учебных заведений. Над столицей пролетели боевые самолеты и вертолеты, по Крещатику проехали колонны военной техники. Продемонстрировали американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

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Дата
25
августа

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