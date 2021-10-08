Самый длинный в мире нос имеет 8,8 см

Турок имеет самый длинный нос в мире с 2010 года / UPPA

Турок сохранил мировой рекорд как владелец самого длинного носа на планете.

Нос Мехмета Озюрека имеет 8,8 см от переносицы до кончика. Он в течении 11 лет признается как самый длинный в мире. Об этом пишет Mirror.

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Книга рекордов Гиннеса опубликовала подтверждение, что рекорд от 2010 года в 2021 году еще не побит.

Согласно Книге рекордов, обладатель самого длинного носа в истории жил в английском Йоркшире в XVIII веке и имел нос 19 см.

Японок Умэно Сумияму и Куме Кодаму внесли в сентябре в Книгу рекордов Гиннеса как старейших живых однояйцевых близнецов. Женщинам почти по 108 лет.