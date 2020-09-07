Самую дорогую овцу продали почти за полмиллиона долларов

Овца "Двойной бриллиант" / TEXEL SHEEP SOCIETY

В Шотландии продали самую дорогую в мире овцу. Полугодового тексельського ягненка на аукционе оценили в $486,6 тыс.

Цена стартовала с $13,2 тыс. Удалось побить рекорд 2009-го - $383,4 тыс. Об этом пишет ВВС.

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Овцу "Двойной бриллиант" продали трем фермам из-под Манчестера, которые планируют разводить животных.

"В дорогой породе начинаете смотреть на мелкие характеристики - шерсть, цвет, форму головы. Мы должны были заплатить такую сумму, чтобы получить хорошие гены. Высокая цена не меняет факта, что многие разведчики овец переживают экономическую нестабильность. Лишь немногие фермери могут позволить себе вывалить такую сумму за овцу", - заявил один из трех покупателей, фермер Джефф Айкен.

Породу тексельськои овцы разводят на небольшом британском острове у берегов Нидерландов. Торги за этих овец всегда заканчиваются пятизначными суммами, - заявляют в британском Обществе овец тексель.