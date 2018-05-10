Самолеты Израиля наносят удар по Сирии - СМИ

Самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в международном аэропорту Бейрута.
"Их там много зависает на позициях", − рассказал собеседник агентства, имея в виду военные самолеты.
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Отмечается, что ранее сирийские СМИ информировали об отражении Дамаском ракетных ударов Израиля в районе Голанских высот.
Сирийское национальное агентство SANA информировало, что израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии.
В армии Израиля сообщили, что иранские силы в Сирии выпустили ракеты по позициям израильских войск на Голанских высотах.
По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса, около полуночи были зафиксированы пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил Аль-Кудс.
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