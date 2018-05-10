Израиль заявляет о ударах иранских ракет

Израиль атакуют со стороны Сирии. Фото: Sputnik

В армии Израиля сообщили, что иранские силы в Сирии выпустили ракеты по позициям израильских войск на Голанских высотах.

По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса, около полуночи были зафиксированы пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил Аль-Кудс. Об этом сообщают РИА Новости.

Представитель армии добавил, что часть ракет перехватили батареи ПРО Железный купол.

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Он отметил, что пока нет информации о наличии потерь или материальном ущербе в результате одного из самых серьезных пограничных инцидентов за последние годы.

"Армия обороны Израиля рассматривает случившееся как атаку со стороны Ирана и чрезвычайно серьезный инцидент", − подчеркнул Конрикус.

Израильские военные отвечают на ракетный обстрел своих позиций с территории Сирии, но подробности пока не известны.

Президент США Дональд Трамп готовится ввести в отношении Тегерана новые санкции, возможно, уже на следующей неделе, "чтобы гарантировать, что Иран не развивает свою ядерную программу".