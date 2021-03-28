Самолет столкнулся с линией электропередач: есть погибшие

Борт столкнулся с линией электропередачи. Фото: Reuters

В Мексике в результате крушения легкомоторного самолета погибли 6 человек.

Самолет Cessna 401 вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон, сообщает прокуратура мексиканского штата Сонора в Twitter.

Борт столкнулся с линией электропередачи и разбился рядом с ипподромом. Среди погибших был чиновник правительства Соноры.

4 человека скончались на месте, в том числе пилот. Еще 2 пассажира скончались в больнице.

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В США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Погибли 2 человека, а еще 2 - пострадали. Авиакатастрофа произошла в городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида, 15 марта около 15:00 по местному времени. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Норт Перри.