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воскресенье, 25 августа 2019 17:22

Саммит G7: полиция задержала 68 человек

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Саммит G7: полиция задержала 68 человек
Антиглобалисты устроили во Франции протесты. Фото: 112

Во французском Биаррице, где проходит саммит G7, задержали 68 человек.

38 задержанных были заключены под стражу, сообщает BFMTV.

"В частности, за участие в группе для совершения насилия или причинения вреда, обладание предметами, которые могут быть использованы в качестве оружия", - говорится в сообщении префектуры департамента Атлантические Пиренеи.

Никто не пострадал в результате несанкционированной демонстрации. Произошли короткие стычки в городе Байонна, что входит в агломерацию с городом Биарриц. Во время демонстрации полиция применила водометы и слезоточивый газ.

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13200 полицейских и жандармов развернули в районе Биаррица в рамках мер безопасности к саммиту G7 из-за опасений насильственных демонстраций.

В субботу главный протест, санкционированный властями, прошел без каких-либо инцидентов, собрав 15 000 участников по данным организаторов, и 9000 - по данным властей.

В воскресенье несколько антиглобализационных организаций организовали новое мероприятие, которое состоится утром в Байонна - "марш портретов", где должны быть собраны более ста официальных портретов президента Эммануэля Макрона. В воскресенье запланированы и другие акции.

К 2014 году "большая семерка" была "восьмеркой" - в международный клуб высокоразвитых стран мира входила также Россия. Однако после незаконной аннексии Крыма страны-участницы сообщества отменили подготовку к саммиту Большой восьмерки в Сочи, запланированной на июнь того же года. Вместо Сочи саммит состоялся в Брюсселе.

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Дата
25
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