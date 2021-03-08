Самая богатая женщина в мире вышла замуж за школьного учителя

Информация появилась на личной странице Скотт на сайте филантропической компании Giving Pledge. Фото: Giving Pledge

50-летняя миллиардерша, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтт.

Мужчина работает учителем естественных наук в частной школе Сиэтла, сообщает The Wall Street Journal.

Информация появилась на личной странице Скотт на сайте филантропической компании Giving Pledge. Дэн Джуэтт там написал, что присоединяется к Скотт в ее благотворительных начинаниях.

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Джефф Безос обрадовался известию о браке своей бывшей жены и назвал Джуэтт замечательным парнем.

После развода Безос и Маккензи бизнесмен передал уже бывшей жене четверть своего пакета акций Amazon. Осенью 2020-го Маккензи стала самой богатой женщиной в мире в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Ее состояние оценивалось в $68 млрд.

Маккензи Скотт пожертвовала $4,2 млрд на благотворительность продовольственным банкам и фондам с чрезвычайной помощи.