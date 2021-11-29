Саакашвили впервые доставили в суд

Политика Михеила Саакашвили впервые после задержания доставили в суд.

В Тбилисском городском суде пройдет заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди", сообщает "Эхо Кавказа".

В пенитенциарной службе Минюста Грузии подтвердили, что Саакашвили присутствует на процессе.

22 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что если здоровье Саакашвили позволит ему присутствовать в зале заседаний.

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Полиция полностью оцепила здание суда. Туда прибыли сторонники Саакашвили, но во двор суда их не пускают.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов.

Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

Бывший президент Грузии не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Политика этапировали из тюремной больницы в Глдани в госпиталь города Гори. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.