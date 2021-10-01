Саакашвили в Грузии готовится появиться на публике: назвали дату и время

Однопартийцы Саакашвили сделали заявление о его появления на публике в Грузии. Фото: УНИАН

Вечером 2 октября третий президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили появится на публике. Произойдет это после завершения голосования на местных выборах.

Об этом заявил член партии "Единое национальное движение" Мурман Думбадзе, пишет "Европейская правда".

"Его ждет вся Грузия. Завтра в 20:05 мы официально покажем Михаила Саакашвили", - сказал Думбадзе.

Добавил, что сейчас Саакашвили "ни в коем случае не должен появляться".

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"Он в Грузии. В эти минуты - в Батуми. Он сделал серьезное заявление. Сдержал свое обещание (приехать в Грузию. - Gazeta.ua)", - подчеркнул Думбадзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну. В январе 2018-го суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

1 октября Михаил Саакашвили обнародовал видео, в котором заявил, что находится в грузинском портовом городе Батуми. МВД Грузии сообщило, что границу Саакашвили не пересекал. Однако приближенные к политику лица подтверждают, что Саакашвили в Грузии. В частности, пресс-секретарь Дарья Чиж и глава украинского офиса простых решений и результатов Мария Барабаш. По информации последней, Саакашвили покинул Киев прошлой ночью. Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября. Политик призвал сторонников вместе с ним отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.