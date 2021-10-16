Саакашвили срочно нужна госпитализация - Ясько

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили очень плохое. Ему срочно нужна госпитализация.

С начала следующей недели врачи всерьез возьмутся за него, рассказала в эфире телеканала Украина 24 его возлюбленная - нардеп Елизавета Ясько.

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"Физическое состояние, конечно, у него очень плохое, потому что человек голодает третью неделю, отказывается прекратить голодовку. Если состояние его здоровья в ближайшие дни будет критическим - ему нужна будет госпитализация. Я считаю, что она ему уже нужна. Грузинские власти создала коллегию врачей, которые анализируют его анализы и состояние здоровья по состоянию на две недели назад, что несколько странно. Но с понедельника, я думаю, они будут его посещать системно и очень важно, чтобы они настаивали на его госпитализации", - сказала Ясько.

Она отметила, что тема возвращения Саакашвили в Украине все еще актуальна. Но сейчас многое зависит от грузинских властей, которые заявили, что не собирается отпускать политика в Киев.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.