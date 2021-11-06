Саакашвили сделал новое заявление

Михеил Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он объявил голодовку. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Грузии Михелл Саакашвили, который 37-й день голодает в грузинской тюрьме, заявил об отказе от сока, витаминов, минералов и глюкозы.

Теперь в любую минуту и ​​максимум через несколько дней неизбежны серьезные осложнения, написал он сегодня, 6 ноября, в Facebook.

"С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все бессовестные спекуляции, направленные на мою дискредитацию, я отказался не только от сока, но и минералов и витаминов, таблеток глюкозы, которые служили для поддержания жизнедеятельности организма", - написал Саакашвили.

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По его словам, некоторые осложнения уже очевидны. И в последние дни администрация тюрьмы уже вызвала к нему несколько специалистов.

"Для меня ясно, что цель Путина и Иванишвили - мое физическое уничтожение. Теперь я надеюсь на солидарность, человечность и гражданскую позицию грузинского народа. Да здравствует наша свобода!", - написал Саакашвили.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили подозреваемый по другим уголовным делам.