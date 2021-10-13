Саакашвили отправили в одиночную камеру

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Фото: РБК

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили поместили в одиночную камеру. Это было его личным желанием, указывают грузинские власти.

Саакашвили предлагали остаться с сокамерником в одной камере, но он категорически отказался. Это подтверждается соответствующими документами, сообщает Специальная пенитенциарная служба.

"Относительно обвинения о том, что товарищи по команде Саакашвили не могут встретиться с ним, то это ложь, и это подтверждается также многочисленными визитами к обвиняемому/осужденному Саакашвили в течение дня, что также освещается в средствах массовой информации", — говорится в заявлении ведомства.

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Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и вдень задержания объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.