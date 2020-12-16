С началом вакцинации растет количество связанного мошенничества

Иллюстративное фото. Вакцина против коронавируса / Reuters

Параллельно с одобрением вакцин против коронавируса в США фиксируют увеличение количества случаев связанного с этим мошенничества.

Недавно Америка одобрила вакцину от компаний Pfizer и BioNTech. В то же время несколько правительственных организаций США предостерегли от мошенников, которые обещают доступ к вакцине в обмен на конфиденциальную личную информацию. А также от компаний, продающих поддельные вакцины от Covid-19. Об этом пишет СNN.

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"ФБР уже получало немало жалоб на мошенников, которые используют общественный интерес к вакцинам от Covid-19 для получения личных данных и денежных средств с помощью различных схем", - говорится в заявлении ФБР.

Бюро заявило, что планирует сохранять бдительность, поскольку мошенники используют пандемию для личной выгоды.

Между тем, Иммиграционная и таможенная служба США работает над прекращением продажи утвержденных препаратов против Covid-19, а Федеральная торговая комиссия направила предупредительные письма 7 компаниям, которые продают продукты с научно неподтвержденным заявлениями, что те лечат от коронавируса.

В США поступило 2,9 млн доз вакцины. Их недостаточно для массовой вакцинации. Тем более, что каждому человеку нужно по 2 дозы. Более того, выбранные группы, медицинские работники и лица в учреждениях ухода за больными и пожилыми, будут иметь приоритет перед другими.