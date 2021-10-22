Русскоязычный канал закрыли после передачи о предотвращении коронавируса сельдью

В Латвии у канала забрали лицензию за угрозу общественному здоровью. Фото: Pexels

В Латвии отобрали лицензию у русскоязычного "Первого Балтийского канала Латвия" за передачу о предотвращении коронавируса селедкой.

Телеканал ретранслировал программы российского "Первого канала", передает Национальный совет по радио и телевидения Латвии.

Регулятор объяснил свое решение нарушениями европейского законодательства. Первым нарушением было то, что ПБК пустил в эфир продукцию других медиа. Канал должен был отводить 51% эфирного времени европейской продукции. Это требование также нарушили.

Последним нарушением стала угроза общественному здоровью. В эфире сказали, что коронавирус не слишком заразен. Защититься от него будто бы можно потребляя сельдь.

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Вещание канал должен прекратить 26 октября.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус может лечить онкологические болезни. Сказал об этом в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, передает "Пул первого".