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пятница, 26 июля 2019 22:18

Румыния заблокировала российскую военную технику

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Румыния заблокировала российскую военную технику
Бухарест не позволил перевозить технику по Дунаю. Фото: АиФ

Румыния заблокировала груз с военной техникой, следовавший из России в Сербию.

"Румыния помешала транспортировке 30-ти танков и 30-ти бронированных машин, которые направлялись из России в Сербию. Информацию об этом подтвердил один из депутатов сербского парламента, военный журналист Мирослав Лазански", - говорится в сообщении Укринформа.

Военная техника была отремонтирована и модернизирована на территории России. После ремонта возникли проблемы с транспортировкой техники. Приняли решение о перевозке через Дунай.

В Министерстве иностранных дел Румынии заявили в связи с этим, что транзит военной техники был заблокирован, так как не были соблюдены все легальные нормы при осуществлении таких перевозок.

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"Для выдачи лицензии на транзит военной техники (лицензия выдается только румынским операторам) необходимо соблюдать некоторые условия. В частности, оператор, который осуществляет перевозки на основе транзитной лицензии не должен обслуживать физические и юридические лица из Российской Федерации, против которой Евросоюзом были применены санкции из-за агрессивных действия России против Украины", - сообщил МИД Румынии.

Официальный Белград обвиняет в связи с этим Румынию в нарушении международной Конвенции о режиме навигации по Дунаю.

Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии. Соответствующий факт подтвердили в пограничном ведомстве страны. Об этом сообщает Yle.

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26
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