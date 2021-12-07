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вторник, 07 декабря 2021 17:02

Руководитель ипотечной фирмы уволил по видеосвязи 900 сотрудников

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Руководитель ипотечной фирмы уволил по видеосвязи 900 сотрудников
Стиль управления Гарга критиковали и раньше. Фото: pixabay.com

В США руководитель ипотечной компании Better.com уволил 900 сотрудников в режиме видеоконференции.

Исполнительный директор компании Вишал Гарг объяснил свое решение изменением ситуации на рынке ипотеки, пишет ВВС.

"Если вы участвуете в этом разговоре, вам не повезло. Это было мое решение и я хотел, чтобы вы услышали его от меня. Это сложно. Второй раз в карьере мне приходится это делать. В прошлый раз я плакал. Сейчас я надеюсь стать сильнее. Мы увольняем около 15 процентов компании по ряду причин: рынок, эффективность и производительность", - заявил Гарг 6 декабря.

В то же время он не упомянул о вливании $750 млн, полученных на прошлой неделе от японской фирмы Softbank, которая является ключевым инвестором компании.

Гарг также был автором анонимного сообщения в блоге компании, в котором обвинил уволенных сотрудников в "краже" у своих коллег и клиентов, а также в том, что сотрудники "работали два часа в день, когда нужно было восемь".

Стиль управления Гарга критиковали и раньше. В прошлом году он прислал персоналу электронное письмо, где назвал сотрудников "медленной кучкой тупых дельфинов".

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В сентябре прошлого года компания Disney уволила около 28 тыс. сотрудников парков развлечений. Это произошло после того, как власти Калифорнии объявили, что местный Disneyland Resort откроется еще не скоро. На фоне пандемии Covid-19 Disney проводит глобальную реструктуризацию. Компания отдает приоритет онлайн-стримингу вместо офлайн-бизнеса.

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Дата
07
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