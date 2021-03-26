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пятница, 26 марта 2021 14:01

Приходится мочиться в бутылки: Amazon обвинили в издевательстве над сотрудниками

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Приходится мочиться в бутылки: Amazon обвинили в издевательстве над сотрудниками
Рабочие складов просят коллег сканировать товары за них, чтобы успеть в уборную. Фото: Reuters

Компанию Amazon обвиняют в тяжелых условиях труда, минимальных ставках и преследовании рабочих. Недавно руководству популярной торговой онлайн-площадки предъявили, что персоналу из-за нехватки времени приходится справлять малую нужду в бутылки.

Внимание к проблеме с бутылками разрослось после спора в Twitter, в котором участвовал конгрессмен Марк Покан, пишет The Verge. Компания же подобные обвинения отрицает.

"Вы ведь на самом деле не верите в историю о писанье у бутылки, правда? Если бы это было так, никто бы на нас не работал. У нас более 1 млн невероятных сотрудников по всему миру, которые гордятся своей работой, имеют отличные зарплаты и медицинские услуги", - написали с официального аккаунта Amazon News.

Однако существует ряд задокументированных случаев того, что сотрудники компании не имеют времени сходить в туалет, а потому вынуждены импровизировать. Подобный аспект подтвердил представитель американского Центра журналистских расследований Уилл Эванс. По его данным, Amazon отслеживает перемещения своих рабочих, которым приходится прибегать к хитростям, поскольку компания высчитывает из зарплат время, потраченное на туалет. Британский журналист Джеймс Бладворт также описал это в своей книге. Журналист Кен Бенсинджер опубликовал объявления компании, которые ему прислал один из рабочих Amazon в Калифорнии.

"Вы отвечаете за очистку своего фургона после завершения маршрута. Это включает мусор, сумки и бутылки с мочой... Невыполнение этого распоряжения приведет к вынесению выговора", - говорится в них.

Курьеры компании заходят в туалеты клиентов вместе с посылками, а рабочие складов просят коллег сканировать товары за них, чтобы успеть в уборную. Из-за таких условий ряд людей пожаловались на хронические болезни мочеполовой системы.

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Чикагские курьеры придумали необычный способ первыми получать заказы на доставку от Amazon. Заказы поступают через приложение Amazon Flex, система которого ищет смартфоны курьеров, находящихся ближе всего, с точностью до 5 м. Так что водители вешают смартфоны на деревья вблизи складов компании.

Если раньше доставка Amazon была дополнительным заработком, сейчас для многих она является основным источником дохода. В отличие от почасовых работников, курьерам оплачивают только доставленные заказы.

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