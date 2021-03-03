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среда, 03 марта 2021 08:09

Amazon "побрила" логотип, чтобы избежать ассоциаций с Гитлером

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Компания Amazon сменила иконку мобильного приложения, поскольку некоторые пользователи начали сравнивать логотип с улыбающимся Адольфом Гитлером.

В начальной версии иконки синий скотч на импровизированной картонной коробке напоминал усы-щеточки, которые носили Гитлер и Чарли Чаплин, пишет The Verge. В новой версии логотипа скотч остался на том же месте, но теперь он не оторван, справа появился залом.

Автор: twitter.com/alexhern
 

"Amazon всегда ищет способы порадовать наших клиентов. Мы разработали новую иконку, чтобы вызвать предвкушение, восторг и радость, когда клиенты начинают шопинг-путешествие на своем телефоне - точно так же, как когда они видят наши коробки у входной двери", - прокомментировали изменения в компании.

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Чикагские курьеры придумали необычный способ первыми получать заказы на доставку от Amazon. Заказы поступают через приложение Amazon Flex, система которого ищет смартфоны курьеров, находящихся ближе всего, с точностью до 5 м. Так что водители вешают смартфоны на деревья вблизи складов компании.

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Дата
03
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