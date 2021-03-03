Amazon "побрила" логотип, чтобы избежать ассоциаций с Гитлером

Компания Amazon сменила иконку мобильного приложения, поскольку некоторые пользователи начали сравнивать логотип с улыбающимся Адольфом Гитлером.
В начальной версии иконки синий скотч на импровизированной картонной коробке напоминал усы-щеточки, которые носили Гитлер и Чарли Чаплин, пишет The Verge. В новой версии логотипа скотч остался на том же месте, но теперь он не оторван, справа появился залом.
"Amazon всегда ищет способы порадовать наших клиентов. Мы разработали новую иконку, чтобы вызвать предвкушение, восторг и радость, когда клиенты начинают шопинг-путешествие на своем телефоне - точно так же, как когда они видят наши коробки у входной двери", - прокомментировали изменения в компании.
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Чикагские курьеры придумали необычный способ первыми получать заказы на доставку от Amazon. Заказы поступают через приложение Amazon Flex, система которого ищет смартфоны курьеров, находящихся ближе всего, с точностью до 5 м. Так что водители вешают смартфоны на деревья вблизи складов компании.
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