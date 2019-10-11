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пятница, 11 октября 2019 10:51

Рухнул автомобильный мост: есть погибшие

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Рухнул автомобильный мост: есть погибшие
В Китае рухнул автомобильный мост. фото: regnum.ru

В китайском городе Уси завалился эстакадный мост. В результате 3 человека погибли, 2 ранены.

Авария произошла вечером 10 октября на пересечении одной из дорог моста с участком автодороги госзначения, сообщает Xinhua.

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3 легковых автомобиля придавило обломками, у 2 из них были 3 человека, они погибли.

В Харькове обрушился автомобильный мост. На место обвала выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Она подтвердила информацию об обвале моста.

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Дата
11
октября

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