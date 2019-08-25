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воскресенье, 25 августа 2019 12:24

Рухнул автомобильный мост над железной дорогой

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Рухнул автомобильный мост над железной дорогой
На Харьковщине обрушился мост. Фото: полиция

В Харькове обрушился автомобильный мост.

"25 августа в 8.46 в Новобаварского отдела полиции от оператора 102 поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.

На место обвала выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Она подтвердила информацию об обвале моста.

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"Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто. Информация зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции", - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Часть киевского пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров, обвалилась 2 августа. Во сопротивления конструкции упали обломки моста.

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Дата
25
августа

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