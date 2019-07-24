Рост экономики России замедлится - МВФ

Прогноз ухудшили из-за низких темпов роста ВВП России в первом квартале 2019-го. Фото: Depositphotos

В 2019-м ВВП России вырастет на 1,2%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз для российско экономики. Ранее прогнозировал рост на 1,6% по итогам года, пишет Интерфакс.

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Прогноз ухудшили из-за низких темпов роста ВВП страны в первом квартале 2019-го.

Правда, в 2020-м МВФ прогнозирует рост ВВП РФ на 1,9%. Это на 0,2% лучше предыдущего прогноза.

Оккупационные власти Крыма заявили о сумме 2,5 триллиона рублей "потерянной выгоды" от действий Украины до "воссоединения с Россией".