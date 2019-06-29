Россия подсчитала "ущерб" от пребывания Крыма в составе Украины

Россия обвиняет Украину из-за Крыма. Фото: Цензор

Оккупационные власти Крыма заявили о сумме в 2,5 триллиона рублей "потерянной выгоды" от действий Украины до "воссоединения с Россией".

"Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", - по итогам совещания "рабочей группы" по анализу убытков от "украинского периода" заявила заместитель председателя "парламентского комитета по экономической политике" Ольга Виноградова, сообщает российский" Интерфакс ".

По подсчетам "рабочей группы", Украина направляла недостаточно средств для содержания сетей ЖКХ - 5% от установленной нормы.

"Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования водосточных станций составил 87%, водопроводных и насосных - 76%, канализационных сетей - 54%, сетей водоснабжения - 55%. Крым был недофинансированным", - заявила Виноградова.

Отдельным блоком в "докладе" определено потери от "энергоблокады" полуострова в 2015 году со стороны Украины - убытки, которые понесли субъекты хозяйствования, оценен в 1 млрд рублей, недополученная выгода - в 1,5 млрд рублей.

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В начале июня на российском сайте госзакупок был размещен тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки ущерба", "заведениях" Крыма с 1991 по 2014 год, когда аннексированный Крым находился под контролем Украины.