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вторник, 08 марта 2022 02:40

Спецтема: Война России против Украины

Россию ждет дефолт уже через месяц – Bloomberg

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Россию ждет дефолт уже через месяц – Bloomberg
Россию ждет дефолт. Фото: Коммерсант

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley заявил, что дефолт в России может произойти уже к 15 апреля 2022 года.

Шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг быстро уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся в стране рецессии и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину, сообщает Bloomberg.

В это время заканчивается льготный период по купонным выплатам, которые правительство РФ должно уплатить по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2024 годах.

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"Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием. В случае дефолта, он вряд ли будет похож на обычный, наиболее подходящее сравнение будет, вероятно, с Венесуэлой", – написал глобальный руководитель компании по стратегии кредитования рынков Саймон Уэвер.

В настоящее время ориентировочные цены на эти облигации составляют 29 центов за доллар США. А это самый низкий показатель за всю историю.

Владимир Путин подписал закон об изъятии в пользу государства "коррупционных средств чиновников", если сумма поступлений превышает доход за три года. Сумма будет изъята, если не предоставлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

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