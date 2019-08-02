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пятница, 02 августа 2019 15:32

Россию настигла планетарная катастрофа: убытки от пожаров

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Россию настигла планетарная катастрофа: убытки от пожаров
В Бразилии в прошлом году сгорело 2,95 млн га деревьев. В Канаде – 2,1 млн, а в США - более 2 млн га Фото: Twitter Arina

Россия стала лидером по потерям от лесных пожаров. В 2018 году на ее территории выгорело 5,56 млн га леса.

Такие данные приводятся в отчете немецкой компании Statista. Убытки страны практически вдвое больше, чем в Бразилии, находится на втором месте, пишет Оbozrevatel.

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В Бразилии в прошлом году сгорело 2,95 млн га деревьев. В Канаде – 2,1 млн, а в США - более 2 млн га.

Глобальная онлайн-платформа Global Forest Watch исследует состояние лесов на планете. С 15 по 22 июля она зарегистрировала в России 178 484 очагов возгораний. РФ по этим показателям заняла первое место на планете.

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