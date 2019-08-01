3 млн га леса в огне: сообщили впечатляющие данные о пожарах в России

С 15 по 22 июля она зарегистрировала в России 178 484 источников возгораний Фото: Факты

Глобальная онлайн-платформа Global Forest Watch исследует состояние лесов на планете. С 15 по 22 июля она зарегистрировала в России 178 484 источников возгораний.

РФ по этим показателям заняла первое место на планете, пишет УНИАН.

Далее следуют Демократическая Республика Конго - 136 087 источников возгораний, Ангола -10 9512 и Замбия — 52 801.

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30 июля площадь пожаров в России составляла 2,7 млн га. Это соответствует территории штата Массачусетс, США. Дым от пожаров скоро достигнет США и Канады.

На территории российской Сибири неделю горят леса. Пожарами охвачено 3 млн га тайги. Спасатели зафиксировали 500 очагов возгораний. Их площадь продолжает увеличиваться. Пожары бушуют в Иркутской области - 700 тыс. га, Красноярском крае - более 1 млн га и Якутии – 1,2 млн га.