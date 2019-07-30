Сильнейшие за 10 тыс. лет пожары тушить "экономически невыгодно" - РФ

Фото: obozrevatel.com

На территории российской Сибири неделю горят леса. Пожарами охвачено 3 млн га тайги.

Спасатели зафиксировали 500 очагов возгораний. Их площадь продолжает увеличиваться, пишет Обозреватель.

Пожары бушуют в Иркутской области - 700 тыс. га, Красноярском крае - более 1 млн га и Якутии – 1,2 млн га.

В МЧС РФ уверяют, что большая часть этих пожаров не угрожает населенным пунктам.

"Нужно отметить, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики в настоящее время нет", - заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Дым от лесных пожаров дошел до разных городов России, не только в Сибири.

"Метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, которая возникла в результате воздушного переноса частиц гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Большой и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Лесные пожары обусловили сухие грозы, ветреная погода и 30-градусная жара. Лесопожарная обстановка в регионах затруднена действием больших лесных пожаров на труднодоступных и отдаленных территориях Крайнего Севера и в районах, приравненных к Крайнему Северу.

Автор: obozrevatel.com Лесные пожары спровоцировали сухие грозы, ветреная погода и тридцатиградусная жара

По словам руководителя противопожарной программы "Гринпис России" Григория Куксина, ситуацию обострило то, что сначала было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие.

"Такой порядок действует с 2015-го. Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся из-за бедности - нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на отдаленные территории. Еще с советских времен большинство пожары не тушились - не было космического мониторинга. И никто их не считал", - сказал он.

Автор: Прінтскрін twitter.com/shadowerufu Найсильніші за останні 10 тисяч років пожежі гасити "економічно не вигідно"

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Масштабные лесные пожары сфотографировали с орбитальных спутников. Соответствующие фото опубликовал Научно-исследовательский центр "Планета".

Автор: obozrevatel.com Масштабные лесные пожары сфотографировали с орбитальных спутников. Соответствующие фото опубликовал Научно-исследовательский центр "Планета"

Автор: obozrevatel.com Масштабные лесные пожары сфотографировали с орбитальных спутников. Соответствующие фото опубликовал Научно-исследовательский центр "Планета"

В России в Сибири горят больше 3 млн га лесов. Дым уже доходит к уральским городам и Поволжью, где жители жалуются на удушливый смог. Лесные пожары зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском краях, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая площадь горения примерно равна площади Бельгии.