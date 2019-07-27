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Экокатастрофа: Площадь горения лесов в Сибири равна площади Бельгии

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Экокатастрофа: Площадь горения лесов в Сибири равна площади Бельгии
В Сибири горят леса. Фото: racurs.ua

В России в Сибири горят больше трех миллионов гектаров лесов.

Дым уже доходит к уральским городам и Поволжью, где жители жалуются на удушливый смог, сообщает "Русская служба ВВС".

Лесные пожары зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая площадь горения примерно равна площади Бельгии.

Площадь пожаров продолжает расти.

"Это катастрофа. Более 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Именно это привело к таким площадям пожаров. Пожары, которые тушат во всей стране, - это около 100-150 тыс. га", - говорит руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин.
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На тушении лесных пожаров задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении принимают участие 28 воздушных судов. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и возгорание гасится в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

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"Ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что сначала было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие. Такой порядок действует с 2015 года. Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся от бедности - нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на отдаленные территории. Еще с советских времен многие пожары не тушились - не было космического мониторинга, и никто их не считал", - объясняет Куксин.

Пожары охватили Сибирь с начала июля. Сообщалось об огне на 600 тыс. га.

Критическая ситуация в Иркутской и Красноярской областях. Локализовать, или хотя бы взять огонь под контроль не удалось.

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