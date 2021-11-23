Россию напрягли американские бомбардировщики

США отрабатывали ядерный удар по России - Шойгу. Фото: ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские бомбардировщики отрабатывали ядерный удар по России по двум разным направлениям — с запада и востока. Такое мнение он сказал во время переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Об этом сообщает Reuters.

"За последний месяц совершено около 30 вылетов к границам России, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период в прошлом году", — сообщил Шойгу.

В ноябре во время учений стратегических сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали сценарий нанесения ядерных ударов по России, считает российский министр.

"На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах", - сказал Шойгу.

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Россия и Китай договорились на встрече активизировать сотрудничество между своими вооруженными силами.

В Вашингтоне заявили, что обучение Global Thunder, где использовали американские ядерные бомбардировщики B-52, являются ежегодными ядерными и командными учениями Стратегического командования США, предназначенными для проверки и демонстрации готовности ядерного потенциала Штатов.

Вашингтон уверяет, что учения прошли с соблюдением всех национальных и международных требований.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал провокацией постоянные вхождения военных кораблей США и других стран в Черное море. "Это почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас построена вся система по черноморскому побережью, вообще на юге нашей страны. Они (США – ред.) в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах", – сказал Шойгу.