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понедельник, 09 декабря 2019 12:50

Россию на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

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Россию на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно. Фото: xsport.ua

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 4 года запретил России участвовать в чемпионатах мира и подавать заявки на их проведение.

Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом. К участиюбудут допускать только тех, кто не причастен к допинговым нарушениям.

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Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия антидопинговому кодексу. А сотрудникам и руководству Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запретили на 4 года посещать международные спортивные мероприятия.

РФ не будет представлена на Олимпийских играх в японской столице Токио, которые стартуют 24 июля 2020-го. А также пропустит Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине, Китай. Российская сборная по футболу пропустит Кубок мира в Катаре в 2022 году.

Российские спортсмены и спортсменки регулярно злоупотребляют допингом.

15 ноября глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганусов подтвердил, что в РФ были изменены результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов. По его словам, данные о пробах на допинг "прятались и заменялись", чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в правительстве РФ или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.

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