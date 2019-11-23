Российских жуликов от спорта не допустят к Олимпиаде в Токио

Из-за допинговых скандалов российских легкоатлетов не пустили на Олимпиаду в Рио

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим антидопинговым стандартам. В заявлении комитета, обнародованном в пятницу, 22 ноября, говорится о "серьезных последствиях" для РУСАДА. Результатом может стать лишение аккредитации и недопуск России до участия в следующих летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом пишет facenews.ua

Как заявил глава комитета Джонатан Тейлор в интервью немецкому телеканалу ARD, он ожидает, что предложенные рекомендации одобрит исполнительный комитет WADA, который 9 декабря на внеочередном заседании должен принять окончательное решение о штрафных мерах против РУСАДА.

Ранее стало известно, что приостановлено восстановление полноценного членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

23 сентября была обнародована информация, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую им ранее передали для изучения.

15 ноября, в интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что в России были изменены результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов. По его словам, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись", чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в правительстве РФ или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.

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В свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков выступил с заявлением о том, что никаких манипуляций не было, но указал на технические проблемы.