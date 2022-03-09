Россию исключат из Венецианской комиссии

Член Венецианской комиссии, заместитель председателя КСУ Сергей Головатый сообщил, что Россию готовятся исключить из Венецианской комиссии.

Ожидают, что Комитет министров примет это решение 10 марта, пишет Европейская Правда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПАСЕ проверит легитимность президентских полномочий Путина

8 марта члены Бюро согласовали решение, чтобы президент "Венециалки" Клер Бази-Малори обратилась в Комитет министров Совета Европы с вопросом о прекращении права России на представительство в Венецианской комиссии.

В среду, 9 марта, ЕС снова расширил санкции против России и Беларуси. Представители 27 государств-членов ЕС приняли ряд новых санкций, затрагивающих морской сектор и сектор криптовалют. Три белорусских банка будут отключены от системы SWIFT. Дополнительные санкции, относящиеся к физическим и юридическим лицам в России и Беларуси. Это российские руководители, олигархи и члены их семей, сообщило в твиттере постпредство Франции при ЕС.