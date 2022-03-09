ЕС расширил санкции против России и Беларуси

Представители 27 государств-членов ЕС приняли ряд новых санкций, затрагивающих морской сектор и криптовалют Фото: BBC

В среду, 9 марта, ЕС снова расширил санкции против России и Беларуси.

Представители 27 государств-членов ЕС приняли ряд новых санкций, затрагивающих морской сектор и сектор криптовалют. Три белорусских банка будут отключены от системы SWIFT. Дополнительные санкции, относящиеся к физическим и юридическим лицам в России и Беларуси. Это российские руководители, олигархи и члены их семей, сообщило в твиттере постпредство Франции при ЕС.

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"Данные санкции Совет (ЕС) официально утвердит по письменной процедуре с целью их быстрой публикации в "Официальном журнале" Европейского Союза", - говорится в сообщении.

В Великобритании был арестован первый российский самолет после введения санкций. Они включают возможность ареста любого воздушного судна России.