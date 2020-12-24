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четверг, 24 декабря 2020 09:47

Россиянка рассказала в сети о "геноциде" и ее оштрафовали

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Россиянка рассказала в сети о &quot;геноциде&quot; и ее оштрафовали
Жительницу Челябинска оштрафовали за обращение к Байдену. Фото: Reuters

Челябинский суд оштрафовал местную жительницу на 20 тыс. руб - 7,5 тыс. грн - за то, что она записала видео-обращение к новоизбранному президенту США Джо Байдену и попросила помочь с "экологическим геноцидом города".

Об этом сообщили в МБХ Медиа.

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По словам Валентины Волковой, ее обвинили в организации публичного мероприятия, не согласованым с администрацией Челябинска.

Женщина планирует обжаловать "незаконные действия" в областном суде и ЕСПЧ.

"Суд решил, что это я организатор публичного мероприятия, хотя люди сами проголосовали в опросе в соцсетях. Большинство челябинцев в результате опроса сказали, что эффективнее было бы обратиться к Байдену. Мы надеялись, что это поможет вывести нашу экологическую проблему на всероссийский и международный уровень", - прокомментировала женщина.

Жители российского Челябинска написали письмо новоизбранному президенту США Джо Байдену, чтобы он решил экологическую проблему в городе. Местные записали видео-обращения и опубликовали на YouTube.

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Дата
24
декабря

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