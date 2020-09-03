Россияне скрыто "покупают" западных журналистов

Журналистка Лаура Уолтерс / Reuters

Россия нанимала журналистов-фрилансеров, чтобы писали критические статьи о странах Запада.

Новозеландская журналистка Лаура Уолтерс, которая живет в Лондоне, получила от некоммерческого СМИ Peace Data заказ на статью о китайском политическом влиянии на Новую Зеландию. Согласилась. Оказалось, за предложениям стояли русские. Об этом пишет Reuters.

"Трудно поверить, что такие тоталитарные страны как Китай или Россия находят пути, как вмешиваться в дела самых прочных демократий мира", - написал Лауре письмо вроде бы менеджер по коммуникациям Peace Data Алиса Шульц.

Пользуясь подсказками ФБР, компании Facebook и Twitter узнали, что за Peace Data стоял центр российского политического влияния, который проводил целевые информационные кампании. Сайт заказывал журналистам-фрилансерам статьи о президентских выборах в США, пандемии коронавируса и о возможных военных преступлениях западных стран.

Журналистов приглашали через социальные сети. Предлагали писать статьи с политической окраской, платя $100-250 за материал. Общались через Twitter или сеть LinkedIn. Деньги платили онлайн-переводами.

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"Мы сбиты с толку этими обвинениями и все отрицаем", - сказала помощница редактора Peace Data. Назвалась Бернадетт Плащиль. Говорить по телефону или через видеосвязь отказалась.

Американская разведка заявила, что работа таких структур как Peace Data могла быть частью более широкой кампании, нацеленной на президентские выборы в США в ноябре, подобно до поддержки россиянами кампании Дональда Трампа в соцсетях 4 года назад. Представители российской власти отрицают все обвинения.

"В мой рассказ вложили преувеличенный политический ракурс. Он перестал быть новостным материалом, поскольку редакторы попросили обратить больше внимания на политические темы с особым оттенком подачи", - рассказал турецкий журналист, который писал о разоблачениях относительно Турции по данным из материалов WikiLeaks.

"Россия использует фиктивные организации для найма бессознательных агентов и активистов в пропагандистских целях. Это происходит со времен СССР. Поскольку кампании в соцсетях натолкнулись на сопротивление, россияне возвращаются к старой школе - скрытой покупки агентов влияния", - заявил профессор американского Университета Джона Хопкинса, автор книги "Активные мероприятия", посвященной политической войне, Томас Рид.