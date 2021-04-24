Россиян уволят из посольств стран цивилизованного мира

Агентов Путина выгоняют несколько стран Европы. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможность найма на работу граждан РФ в дипломатические миссии "недружественных государств".

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Список недружественных государств определять правительство РФ. У него точно войдут США и ряд стран Европы, высылали российских дипломатов и вводили санкции.

Указ Путина позволяет правительству определять, сколько людей, не имеющих гражданства работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории РФ. При этом он не распространяется на аккредитованных дипломатов.

Многие иностранные посольства и консульства в России часто нанимают среди россиян технический персонал, чтобы не занимать квоту дипломатических работников.

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15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. 18 апреля правительство Чехии обвинил российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек.