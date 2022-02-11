Россия заявила об отмене частичной блокады Черного и Азовского морей - СМИ

Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей. Фото: facebook com pressjfo news

Украина подтвердила информацию от Российской Федерации об отмене частичной блокады Черного и Азовского морей.

Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), пишет "РБК-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работаем дальше без паники - реакция рынка на частичную "морскую блокаду" портов

На вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей, в ГНСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение".

В тоже время пресс-секретарь регионального управления Морской охраны ГНСУ Наталья Гуменюк заявила, что РФ отменила блокаду части акватории только Азовского моря. Информации по отмене блокады Черного моря у ГПСУ нет, пишет "Украинская правда".

"У нас на это время есть информация от Госгидрографии Украины о том, что район предварительно закрыт для учений Российской Федерацией в южной части Азовского моря не будет закрыт. Другой информации у нас нет", - сказала Гуменюк.

9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря якобы под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля. РФ планировала перекрыть возможность выхода из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю. МИД Украины выразил решительный протест России из-за "морской блокады". Там заявили, что это беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.