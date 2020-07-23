Россия запустила снаряд в космос - разведка США и Великобритании

Россию обвинили в использовании космического оружия. Фото: pexels.com

Москву обвинили в испытании космического оружия.

"Великобритания и США обвинили Россию в запуске снаряда, который можно считать оружием, со своего спутника в космосе", - говорится в сообщении BBC.

Глава Космического управления Великобритании Харви Смит заявил, что Россия уничтожила один из своих спутников, выпустив по нему снаряд.

"Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и создают опасность из-за обломков, которые могут представлять угрозу для спутников и космических систем", - сказал он.

Командующий космическими силами США генерал Джей Рэймонд сообщил, что Кремль запустил новый объект на орбиту спутника.

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"США имеют доказательства того, что Россия осуществила неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия", - добавил чиновник.

"Это еще одно свидетельство постоянных усилий России по разработке и испытания космических систем, что соответствует опубликованной военной доктрине Кремля по применению оружия, которое наносит риск американским и союзным космическим средствам", - добавил Реймонд.

Россия внимательно следит за техническими достижениями компании SpaceX. Однако имеет свои прорывные разработки, которые могут составить конкуренцию в космосе.