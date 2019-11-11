Россия захватывает Арктику: ждут военный конфликт

Россия активно открывает военные базы в Арктике и строит ледоколы. Фото: rg.ru

Россия представляет военную угрозу западным странам во главе с США. В ближайшие годы прогнозируют еще более обострение соперничества великих держав в Арктике.

"На прошлой неделе Россия провела тестовый запуск межконтинентальной ракеты "Булава" от Белого моря на западе страны до Камчатки на Дальнем Востоке. В то же время Норвегия заявила об обнаружении 10-ти подводных лодок Северного флота России, которые направлялись через Арктику до Атлантического океана - это самая большая подобная операция со времен холодной войны", - пишет военный эксперт Эндрю Фоксолл в газете The Telegraph.

За прошедшие 10 лет Россия активно восстанавливала в Арктике старые военные базы, которые существуют с советских времен, и сводила новые. В марте российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что только с 2013 года создали 475 баз.

"Запад, наоборот, длительное время игнорировал Арктику в военном отношении. В нынешней Стратегической концепции НАТО даже нет этого слова. США, например, имеет только два пригодных для выхода в море ледокола, которые можно было бы направить в Арктику, но один из них списан уже более 10 лет. В России 40 ледоколов, и она строит новые, оснащенные крылатыми ракетами. При этом во многих западных столицах последние 20 лет считали, что Арктика защищена от геополитической напряженности, которую можно видеть в других местах", - указывает Фоксолл.

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На сентябрьском совещании НАТО в Норвегии решили, что Россия считает Арктику средством возвращения себе звание великой державы, восстановление военной мощи.

"Непростая ситуация сложилась и вокруг договоров о контроле над вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Ранее в этом году США вышли из договора о РСМД, ссылаясь на частые нарушения со стороны России. В 2021 году закончится срок действия СНВ-3, ограничивает число стратегических ядерных боезарядов , которые могут разворачивать Россия и США. Хотя перспектива гонки вооружений сейчас может показаться далекой, возникают вопросы о готовности Запада к конфликту в Арктике и роли, которую в ней будет играть Великобритания. На фоне того, как Россия продолжает милитаризировать Арктику, растет геостратегическая важность Обеднаного короливства. Воды северо-западного побережья Шотландии входят в Фареро-Исландский рубеж, основной критический участок между Северным флотом России в Арктике и ее стратегическими интересами в Северной Атлантике. Сегодня поведение Кремля означает, что он снова становится значимым".

В Австрии задержали полковника армии по подозрению в шпионаже в пользу России. Его подрывная деятельность продолжалась 25 лет. Прокуроры города Зальцбург рассказали, что шпионом оказался 71-летний мужчина. По версии следствия он работал в пользу государства-агрессора с 1993 года.