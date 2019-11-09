Еще одной накрыли - российский шпион 25 лет служил австрийской армии

Мужчина предал родину в 1993 году. Фото: Главком

В Австрии задержали полковника армии по подозрению в шпионаже в пользу России.

Его подрывная деятельность продолжалась 25 лет, пишет "Радио Свобода".

Прокуроры города Зальцбург рассказали, что шпионом оказался 71-летний мужчина.

По версии следствия он работал в пользу государства-агрессора с 1993 года.

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Предоставлял россиянам данные о вооружении страны и другую военную информацию.

"Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов", - говорится в заявлении офиса прокурора.

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