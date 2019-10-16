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четверг, 17 октября 2019 18:30

"Чем больше будет уступок, тем больше погибнет украинцев"

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Я стараюсь постоянно объяснить, что россиянам нужна даже не капитуляция президента Украины Владимира Зеленского перед президентом Путиным. Им необходимо дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы усилить позиции квазиобразований ЛДНР и, возможно, захватить дополнительные территории. Обстрелы это также элемент дестабилизации, - говорит журналист Виталий Портников.

Автор: Politeka
  "Мы не знаем точных границ капитуляции с российской точки зрения. Россия хочет, чтобы квазиутворенням на конституционном уровне предоставили автономию. Это превратит оккупированные территории на государства в государстве, и может даже сделать автономии гораздо шире",- Виталий Портников
"Мы не знаем точных границ капитуляции с российской точки зрения. Россия хочет, чтобы квазиутворенням на конституционном уровне предоставили автономию. Это превратит оккупированные территории на государства в государстве, и может даже сделать автономии гораздо шире",- Виталий Портников

Количество обстрелов растет. На Донбассе погибли двое украинских солдат, четверо ранены. О прекращении огня нет и речи. Соответственно - не можем говорить о перспективах разведения войск. С чем связано обострение именно сейчас?

Обострение на фронте продолжается неделями и месяцами. Не изменилась ситуация и после того, как украинская делегация, по непосредственному указанию президента Украины Владимира Зеленского, поставила свою подпись под так называемой формулой Штайнмайера и согласилась на разведение войск.

Единственным его желанием была возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандской формате. До этого на этой встрече настаивал президент Франции Еммануель Макрон, для которого эти переговоры являются инструментом улучшения отношений ЕС и РФ. Но Зеленский и Макрон неправильно поняли намерения самого Путина. Президент России не желает встречаться в нормандской формате до момента, пока не выяснят условия нашей капитуляции.

Мы не знаем точных границ капитуляции с российской точки зрения. Россия хочет, чтобы квазиобразованиям на конституционном уровне предоставили автономию. Это превратит оккупированные территории на государства в государстве и может даже сделать автономии гораздо шире.

Даже если россияне пообещают прекратить обстрелы, Зеленский и его команда не пойдет на такой шаг. Потому что из-за этого может быть обострение внутри- политической ситуации в самой Украине. Россияне настаивали на имплементации для того, чтобы добиться именно такой ситуации в Украине.

Могут боевики действовать самостоятельно в этом случае - опасаясь, что возвращение Донбасса в Украину - приведет к их ликвидации?

Не могут. Эти так называемые корпуса - часть российской силовой инфраструктуры. Действовать самостоятельно они не способны. Я не думаю, что там кто-то реально опасается возвращения Донбасса в Украину на условиях, которые сделают невозможным руководство боевиков.

Мы прекрасно понимаем, на местных выборах, которые пройдут на оккупированных территориях, что выигрывают сторонники объединения с Россией.

И это надо понимать.

Если мы будем действовать по российскому сценарию, то получим политическую силу в которой будет программа объединения востока с РФ. И за них будут голосовать большинство жителей ОРДЛО, которые уже не будут считаться оккупированными. Но если мы согласимся на то, чтобы закрывать на это глаза, такая партия охватит весь восток и юг. И мы будем иметь не такую ситуацию, как во времена Януковича, а совершенно прямую конфронтацию проукраинских сил с сепаратистами, которые будут нести месседж, что восточные и южные области Украины - это часть большой и неделимой РФ. И такая конфронтация будет расти до уровня Верховной Рады.

Автор: LIGA.net
  Если мы будем действовать по российскому сценарию, то получим политическую силу в которой будет программа объединения востока с РФ", - Виталий Портников
Если мы будем действовать по российскому сценарию, то получим политическую силу в которой будет программа объединения востока с РФ", - Виталий Портников

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Какие выводы должна сделать украинская власть, которая, кажется, до сих пор верит, что с Россией можно договориться?

Уверенность в том, что с Путиным можно договориться является ведущей у Президента Зеленского, его офиса и дипломатическо-парламентского корпуса, которые обслуживают российско-украинские отношения. Я не уверен в том, что они способны поверить в нечто иное потому что пришли к власти управляя именно этой политической иллюзией. И это поддерживают те, кто голосовал за Зеленского. Часть из таких хочет, чтобы Украину захватила РФ, другие просто политически безграмотны, а другие поверили в пропаганду того, что война не заканчивается из-за Порошенко, а не потому, что нас напала Россия.


Если Владимир Зеленский и его партия признает, что лгали своему избирателю были в плену иллюзий это станет причиной падения его рейтинга, или началом конца его политической карьеры. Вот поэтому они и не могут заставить себя поверить в реальность. Если он хочет выжить, то должен остаться в иллюзорном мире, в котором он находится с самого начала своей политической кампании. Другое дело эту иллюзию разрушает реальность, которая в свое время разрушает политические перспективы Зеленского.

Почему россияне не хотят помочь Зеленскому? Чего они в конце концов не могут согласиться на эти компромиссы, которые предлагаются. Это особый статус Донбасса, снятие санкций. Ну просто потому, что то, что теряют возможность присоединения Украины к России, как мечтал предшественник Путина Борис Ельцин.

Украинскому руководству нужно сформировать жесткий политический курс на сопротивление агрессору. Только это позволяет опираться давлению коллективного Запада, готового решить свои проблемы за наш счет. Перестать идти на неприемлемые условия Кремля, даже если это сулит политические очки и временную тактическую выгоду для Зеленского. Все потому что это заканчивается поражением для Украины. Как пример - ухудшение отношений с Нидерландами, и возможность переложения ответственности за сбивание малайзийского Боинга на Украину из-за освобождения Цемаха. А он мог стать главным свидетелем нашей непричастности.

Второе поражение - имплементация формулы Штайнмайера и согласования на разведение войск. Но обстрелы продолжаются и люди погибают, то есть Россия демонстрирует то, что чем больше будет украинских уступок, тем больше погибнет украинцев. Это четко надо осознать.

Зеленский должен осознать, что его встреча с Путиным не изменит вопросы войны и мира. Если таких договоренностей нет до встречи, они не появятся после. Тем более Путин использует неопытность и безграмотность Зеленского и явное его неумение проводить встречи такого уровня для того, чтобы высмеять Украину и себя на глазах у всего мира.

Автор: София Староконь
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