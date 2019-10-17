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четверг, 17 октября 2019 00:45

Меркель и Макрон сделали совместное заявление о минских соглашениях

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Меркель и Макрон сделали совместное заявление о минских соглашениях
Меркель и Макрон прокомментировали изменения в реализации минских соглашений. Фото: DW

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон одобрили положительные изменения в реализации минских соглашений.

Об этом Меркель и Макрон сказали в совместном заявлении по итогам встречи в Тулузе, передает пресс-служба Федерального правительства Германии.

"Мы приветствуем недавние положительные изменения в реализации минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины. Мы подчеркиваем нашу позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной. Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и его нераспространения ", - говорится в сообщении.

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Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что планом А для Украины пока есть Минские соглашения и переговоры "нормандской четверки". В случае провала Украина будет добиваться от мирового сообщества развертывания на Донбассе миротворческой миссии.

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