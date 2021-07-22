Россия впервые в истории подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

Россия выдвинула 10 претензий к Украине. Фото: pon.org.ua

Россия впервые подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Москва отметила 10 претензий, которые выдвигает Киеву, сообщает "РИА Новости".

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1. Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе.

2. Практика подавление свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ и журналистов.

3. Дискриминация русскоязычного населения и вытеснение русского языка из общественной сферы.

4. Дискриминация русского бизнеса.

5. Гибель людей и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины смежной территории Российской Федерацией.

6. Лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти.

7. Блокировка Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

8. Нападение на дипломатические представительства России.

9. Катастрофа самолета "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года вследствие не закрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

10. Отказ от предоставления необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

Жалобу подали с целью привлечения внимания Европейского Суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, сообщает Генпрокуратура.

Претензии, предъявляемые к украинской власти, перечисляют случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и русских.

Россия перебросила в Крым еще 20 тыс. военных. Оккупационная власть продолжает наращивать свое военное присутствие на территории Украины. Государство-агрессор прикрывается паводками, чтобы добавить новые воинские подразделения.