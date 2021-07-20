Оккупанты снова стягивают в Крым военных

Россия наращивает военное присутствие в Крыму. Фото: Радио Свобода

Россия перебросила в Крым еще 20 тысяч военных.

Оккупационная власть продолжает наращивать свое военное присутствие на территории Украины, сообщила в фейсбуке омбудсмен Людмила Денисова.

Государство-агрессор прикрывается паводками, чтобы добавить новые воинские подразделения, отметила она.

Под предлогом ликвидации последствий наводнений, агрессор передислоцировал на полуостров примерно 21 000 человек специальных подразделений и 1367 единиц автомобильной и специальной техники, - отметила Денисова.

В Феодосии страна-оккупант начала строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих.

Кроме этого, постоянно на полуострове находится более 31 000 человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований страны-оккупанта.

Денисова отметила, что стягивание российских войск в Крым противоречит нормам международного гуманитарного права. Она призвала международных партнеров усилить взаимодействие.

РФ уже не первый прикрывается непогодой, чтобы перебросить свои войска на временно оккупированный полуостров. В конце июня президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу "привлечь необходимые силы для ликвидации непогоды".