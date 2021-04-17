Россия угрожает наказать более 150 тыс. украинских нелегалов

Украинских нелегалов из России могут депортировать в ближайшее время. Фото: kp.ua

Граждане стран СНГ, незаконно находящихся в России, должны выехать из страны до 15 июня, иначе Москва их накажет и закроет границы.

Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, пишет РБК.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того предусматривает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со средствами массовой информации, блогерами провели агитационную работу ", - сказал он.

Во время доклада Горовой показал слайд статистическим данным российского МВД и сообщил, что в России находится более 1 млн нелегалов, из них 152 тыс. - украинцы.

При этом с 2018 года действует решение украинского СНБО об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.

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Более всего нелегальных мигрантов в РФ из Узбекистана (более 332 тыс.), Таджикистана (247 тыс.), Азербайджана (120 тыс.), Кыргызстана (115 тыс.), Армении (61 тыс.), Молдовы (56 тыс.) и Казахстана (49 тыс.).

Работы не имеют около 1,6 млн украинцев. По данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года показатель безработицы среди людей трудоспособного возраста составил 10,1%. Украинцы решают проблему с трудоустройством преимущественно самостоятельно. Едут на заработки за границу, несмотря на карантин и сложности, которые возникают при пересечении границы. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник.