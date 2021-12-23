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четверг, 23 декабря 2021 10:57

Россия стянет в оккупированный Крым кучу десантников и военной техники

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Россия стянет в оккупированный Крым кучу десантников и военной техники
Российская Федерация проведут очередные военные учения в оккупированном ею Крыму. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В оккупированном Россией Крыму и Краснодарском крае РФ состоятся военные учения с боевыми стрельбами с участием более 1,2 тыс. российских десантников и более 250 единиц военной техники

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, пишет "Интерфакс".

"Обучение пройдет в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них задействовали более 1200 военнослужащих и более 250 единиц военной и специальной техники", - говориться в сообщении.

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23 декабря маневры стартуют в оккупированном Крыму на полигоне "Опук". 24 декабря – на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

"Будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие выполнят огневые задачи", – добавили в сообщении.

Недавно в оккупированном Крыму РФ провела очередные военные учения с привлечением почти 50 единиц вооружения и военной техники и более 200 солдат.

Во время тренировок военные якобы отработали сбор и прибытие в назначенный район, "отражение нападения диверсантов", блокирование их и "предотвращение захвата военных объектов".

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